Séquence émotion avec Hilario et sa reprise d'Adele

Dans une ambiance feutrée et devant des clichés de son enfance, le premier Talent de l'équipe de Vitaa à monter sur scène a ému le plateau avec sa reprise d'Adele. La nostalgie était présente sur le titre 'When We Were Young' issue du troisième album studio, '25', de la chanteuse britannique.

Sauvé par le public depuis le début des Lives, Hilario Dos Santos a encore prouvé qu'il n'hésitait pas à se mettre en danger en offrant une nouvelle prouesse vocale.

Sa prestation est à voir et à revoir ci-dessous.