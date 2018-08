Roberto Bellarosa annonce un nouvel album

"Parfois être un Homme, un vrai, c’est savoir mettre sa fierté de côté, reconnaître la défaite et tout recommencer #album #3 ", c'est le message posté par Roberto Bellarosa sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours. Si le gagnant de la saison 1 en 2012 n'a pas encore dévoilé une date de sortie, l'arrivée d'un nouvel opus se préciserait sérieusement.

Cela fait déjà plus d'un an que Roberto Bellarosa travaille sur ce troisième album qu'il aurait entièrement écrit et composé. Nouveau départ donc mais aussi nouveau look pour le chanteur qui apparaît plus mature avec ses lunettes.