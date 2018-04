Revivez les grands moments de la finale de The Voice Belgique

La soirée a commencé par une superbe prestation des quatre finalistes sur le tube de Coldplay, "Something Just Like This". Les Talents ont ensuite enchaîné les interprétations, en compétition pour le titre de gagnant de la saison 7.

Nos invités Louane, MC Solaar et Alice on the Roof ont également donné de très beaux moments de musique, avec ou sans les finalistes. Les coachs ont eu le plaisir de chanter avec leurs finalistes pour la dernière fois sur la scène.

Ensuite, les deux Talents ayant récolté le plus de votes ont accédé à la dernière étape : Jeff Danès et Valentine Brognion. C'est finalement la jeune femme qui a été nommée grande gagnante de la septième saison de The Voice Belgique.

Regardez le replay de la finale en vidéo ci-dessous !