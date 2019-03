Retour sur la carrière de Vitaa en 5 chansons clés

En 2007, Vitaa sort son premier album autobiographique, intitulé 'À fleur de toi', qui sera un record de vente avec plus de 900.000 exemplaires écoulés. La chanson du même nom sera le premier extrait de cet album et sera repris par Slimane près de 10 ans plus tard lors de son audition à l’aveugle à The Voice en France. Un moment qui changera la vie du jeune chanteur à tout jamais, liant le destin des deux artistes coachs côte à côte dans The Voice Belgique.