Que d'émotions lors du troisième Blind de The Voice Belgique !

Les Blinds auditions se suivent et ne se ressemblent pas dans The Voice Belgique. Après une soirée riche en rebondissements la semaine dernière, ce mardi ce sont plutôt les émotions, entre rires et larmes, qui se sont invitées !

Le prime a démarré fort avec Alice Spa, Talent revenu tenter sa chance 7 ans après une première participation à l’émission. Ses problèmes de voix l’avaient empêchée de réaliser son rêve mais cette année elle se sent plus forte que jamais. Avec 4 buzz, elle fait mieux que la première fois et enchante Slimane en rejoignant son équipe.

On a ensuite voyagé en Europe avec nos Talents venus d’ailleurs et au parcours tout aussi touchant l'un que l'autre. Claudiu, d’origine roumaine, venu en Belgique par amour, s’est effondré après sa prestation tant il est heureux de poursuivre l’aventure avec Vitaa. Juste après, c’est Mattéo, chanteur de rue italien, qui s’est emparé de la scène avec une chanson tout en simplicité et générosité… Mais c’est son bébé qui lui volera la vedette au moment de faire son choix !

Enfin, Camille a clôturé la soirée par une belle bataille entre Matthew et Vitaa suite à sa reprise acoustique de 'Mambo No 5' qui se terminera par un jam improvisé avec les quatre coachs. Matthew a-t-il trouvé un potentiel gagnant ?

On retiendra aussi de cette soirée la bonne humeur d’Iris et de ses proches, et le répondant d’Alice qui a surpris Matthew !

Rendez-vous mardi prochain à 20h20 sur La Une pour une nouvelle fournée de Talents !