Pyramide : M Pokora annonce une tournée "pharaonique" (VIDEO)

Le public l'attendait avec impatience depuis 'My Way' et sa tournée triomphale… M Pokora est enfin de retour avec 'Pyramide', son huitième opus en solo. Un album taillé pour la scène qui annonce la venue d’une nouvelle tournée épique, "pharaonique" même !

Invité sur le plateau de The Voice Belgique mardi dernier à l’occasion de la demi-finale, le performer a fait trembler la scène avec deux extraits de ce nouvel album. 'Les Planètes' en duo avec Charlotte, et 'Ouh na na' en exclusivité pour clôturer la soirée. M Pokora a également profité de sa venue pour partager les images du 'Pyramide Tour'. Un show exceptionnel qui vous propulsera dans un autre univers…

"Le but c’est de proposer un voyage, comme un film fantastique entre 'Tron' et 'Blade Runner', tous ces univers-là, entouré des danseurs, de musiciens et un décor immense, des écrans géants, de la pyrotechnie. Un vrai voyage pendant deux heures." a défendu le chanteur.

Cette tournée de grande envergure passera par la Belgique les 17 et 18 octobre prochains à Forest National.