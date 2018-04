Puggy en live sur la scène de The Voice Belgique

Estelle Pepinster et Valentine Brognion sont les deux derniers Talents de l'équipe de Matthew !

Elles ont la chance d'interpréter "How I Needed You", une chanson du deuxième album de Puggy, "Something You Might Like", sorti en 2019.

Les silhouettes des visages des deux jeunes filles ont même été ajoutées à la pochette de l'album "Colours" pour le décor.

Rendez-vous mardi 24 avril à 20h20 sur la Une pour la finale de The Voice Belgique.