Pourquoi l'Instagram de Matthew Irons est incontournable

A 39 ans, Matthew Irons découvre un nouveau terrain de jeu : les stories Instagram !

Le coach de The Voice Belgique vient de s’inscrire sur le réseau social et a décidé de l’utiliser comme il l’entend. En effet, il ne s’en tiendra qu’aux photos, vidéos et autres boomerangs qui s’effacent après 24h. "J’aime bien le côté éphémère, savoir que je peux faire des conneries et que ce n’est pas permanent."