Pour sa 7ème saison, The Voice Belgique compte bien vous envoyer au paradis

Your Voice Takes Me To Paradize Coup de lancement de cette nouvelle saison de The Voice Belgique, la version très personnelle de 'Locked Down On Heaven' de Bruno Mars a marqué les esprits cette année. Aucun doute, la Voix sera une nouvelle fois au centre des attentions de cette équipe de 'performers' que sont les coachs de cette 7ème édition de The Voice Belgique.