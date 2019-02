Pablo Andres troque son costume d'agent Verhaegen pour celui d'assistant coach

Et qui de mieux qu’un comédien et humoriste pour "décoincer" les deux grands timides de l’équipe de Matthew, Estelle Tilleman et Ola Polet, qui doivent encore apprendre à occuper l’espace sur scène sur la balade 'Let it go' de James Bay.

Après avoir complètement retourné le plateau à coup de blagues bien senties sous les traits de l’agent Verhaegen, son personnage décalé bien connu, Pablo a repris son sérieux afin de livrer ses secrets pour se lâcher sur scène.

Des bons conseils à retrouver ci-dessous.

