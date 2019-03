Ola Polet livre une prestation inattendue pour son premier Live

Il nous avait habitués à un style de chansons plus mélancolique, à commencer par son audition à l'aveugle renversante sur 'Happier' d'Ed Sheeran, pour ensuite s'attaquer à 'Let it go' de James Bay lors des Duels...

Mardi soir, Ola Polet a démontré qu'il avait plus d'un tour dans son sac avec une reprise entraînante du chanteur canadien Shawn Mendes, 'Lost in Japan'. Le timide de l'équipe de Matthew a été jusqu'à esquisser quelques pas de danse.

Moins connue que 'In my Blood' et ses 225 millions de vues sur Youtube,'Lost in Japan', issue du même album et qui cumule tout de même 63 millions de vues, est dans registre plus funk pop. Le chanteur a avoué avoir été influencé par l'univers de Justin Timberlake sur ce morceau.