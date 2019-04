Ola de The Voice : "Matthew a envie de nous aider pour la suite"

"Déjà avant les Blinds, je ne pensais pas que j’allais être pris. Sur scène, j’étais sûr et certain que personne n’allait se retourner" nous confie-t-il. Et pourtant, sa reprise de 'Happier' récoltera les quatre buzz. Matthew ira même jusqu'à le supplier de rejoindre son équipe ! Le début d’une belle collaboration artistique qui dévoilera tout le potentiel du jeune carolos qui vient tout juste de fêter ses 20 ans.

De semaine en semaine, le Talent se dévoilera sur la scène des Lives où il n’hésitera pas à sortir de sa zone de confort plus d’une fois. Impossible d’oublier sa performance sur 'Can't Hold Us' qui alliait chant, danse et rap, ou sa reprise personnelle de 'Yesterday' des Beatles.