Nicholas reprend du Backstreet Boys version rap !

Les nineties ont fait un retour fracassant sur le plateau de The Voice Belgique avec Nicholas Brynin, mardi soir !

Après un mashup endiablé lors du premier Live, et une reprise d'Eminem tant attendue la semaine dernière, le Talent sauvé par Vitaa a frappé là où on ne l'attendait pas pour surprendre le public et sa coach. C'est 'Everybody (Backstreet's Backs)' du boysband culte des années 90 qu'il a repris lors de cette quatrième soirée des Lives ! Ouvrant le morceau à la basse, il a ensuite pris possession de la scène en dansant et rappant.

Envie de revoir cet étonnant mélange qui a fait des étincelles sur le plateau ? Sa performance est à revoir ci-dessous.

The Voice Belgique vous donne rendez-vous chaque mardi à 20h15 sur La Une.