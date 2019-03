Naïm raconte comment le regard des gens a changé depuis The Voice

Pourquoi as-tu décidé de chanter 'Si seulement je pouvais lui manquer' ?

Cette chanson, c'est littéralement mon histoire. Il faut que je fasse attention de ne pas trop la ressentir sinon je peux m'effondrer à tout moment et c'est pas le but. Mes parents sont séparés depuis que j'ai l'âge de 3 ans. J'allais chez mon père un week-end sur deux, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup donc il n'avait pas forcément beaucoup de temps pour moi. Cette chanson raconte tout ça, elle m’est venue directement.

Est-ce que ton père suit ton parcours dans The Voice ?

Il me regarde sur The Voice. A chaque fois j’ai mon petit message après la prestation. Il s’intéresse à l’aventure et ma famille aussi. Il ne viendra pas me voir sur les Lives car il habite en France, c’est un peu loin. Par contre, heureusement j'ai une maman extraordinaire qui a fait le job de deux parents, qui elle sera là.