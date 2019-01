Maureen Louys : "Je n'ai pas envie que The Voice Belgique s'arrête !"

"Ce qui est génial c’est que dès que le Talent entre en scène, il a maintenant la possibilité de voir ses proches, d'être encouragé par eux. C’est une très bonne chose, et pour le programme, ça sera plus sympa aussi. On vit les choses de l’intérieur."

En tant qu’animatrice, comment se prépare-t-on à présenter une émission comme The Voice ?

"J’essaye de bien dormir avant car les journées sont très longues. En amont, on fait des réunions, on screen les profils, on prépare les interviews des Talents avec la rédaction… On m’a aussi expliqué les nouvelles règles, on voit avec l’équipe comment se placer dans la Family Room niveau cadrage, etc. Il y a tout le côté technique. Et pour le reste, je découvre beaucoup. Je découvre au jour le jour les Talents que je ne vois pas répéter, et je ne voudrais pas sinon c’est moins sympa. (Sourire)"