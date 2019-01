Matthew Irons : "Je suis impressionné par le niveau des talents cette année"

Que penses-tu du niveau des Talents cette année ?

"Plus haut que l’année passée, déjà qu’il était très impressionnant. Là je crois qu’on a pris quelques points en plus. Quelque chose s’est passé dans le choix des chansons et des arrangements, on a eu des façons tellement différentes de travailler les choix et d’interpréter tellement de musiques différentes. Il y a aussi plus d’expérimentation de Talents, qui je pense, il y a un certain temps auraient évité de faire une émission comme The Voice. C’est très intéressant de voir qu’il y a un niveau professionnel sur beaucoup de Talents, et qu'ils proposent autant de choses. Ça va être un régal pour les mélomanes."