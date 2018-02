Matthew Irons imite BJ Scott dans The Voice Belgique

Très vite, Matthew Irons s'est lancé dans une imitation de sa collègue BJ Scott. "Salut, darling !" s'est exclamé le coach, avec un accent américain à couper au couteau. Il a même repris une expression favorite de BJ : "Je trouve que tu as des melons dans la culotte."

Beverly Jo Scott ne s'est pas laissée faire et s'est levée pour faire semblant d'attaquer Matthew. "Je vais le tuer !" Rien n'y a fait, Matthew a repris son imitation pour lancer une pique supplémentaire et évoquer "l'époque où The Voice était en noir et blanc".

David-Adrian a finalement choisi le leader de Puggy. "C'est seulement parce que tu m'as imitée !" a lancé BJ dans l'hilarité générale.

Retrouvez The Voice Belgique tous les mardis à 20h20 sur la Une.