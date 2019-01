Matthew Irons : "Ce n'est pas la fin de Puggy"

Non, "ce n’est pas du tout la fin de Puggy" a annoncé le leader du groupe ce mercredi matin sur les ondes de la RTBF !

Invité sur le plateau du 8/9, le coach de The Voice Belgique, qui ne manque pas de souligner le haut niveau des candidats cette saison, explique les raisons de cette longue attente.

"On travaille sur des projets séparés" justifie-t-il. Des tournages de The Voice à ses projets de co-writing, notamment pour Alice on the Roof, Matthew n’a effectivement pas chômé. Et il en va de même pour Romain et Ziggy. "Entre The Voice, on a aussi accepté de faire la BO d’un film d’animation. C’est un long métrage de 90 minutes, donc on a 90 minutes de musique à faire." surenchérit-il. Le groupe a en effet créé l’univers musical du film "Bigfoot Junior" sorti à l’été 2017 au cinéma.

Un agenda bien chargé qui laissait peu de place à la préparation d’un nouvel album. De plus, après avoir travaillé ensemble pendant 15 ans, le groupe avait tout simplement besoin de prendre un break.

Un nouvel opus différent

Pause qui touche à sa fin ! "On bosse sur notre retour mais on n’a pas envie de faire le même album, donc ça prendra un petit peu de temps." confie Matthew, alors qu’il croise les autres membres du groupe tous les jours.

En résumé, "il faudra patienter". Et pour ce faire, ne manquez pas de retrouver Matthew Irons dans son fauteuil rouge chaque mardi à 20h20 sur La Une.