M Pokora et Vitaa surprennent Slimane sur la scène de The Voice

Juste après avoir partagé la scène avec ses deux demi-finalistes, Slimane a été rejoint par son amie Vitaa sur scène pour lui offrir une belle surprise. Un disque de platine pour son album 'Solune' qui sera vite accompagné d’un deuxième, offert cette fois par M Pokora, invité exceptionnel de la soirée.

Surpris, le coach était très touché par ce beau cadeau et s’est livré sur sa relation privilégiée avec le public belge : "C’est grâce à cette émission que j’ai rencontré les Belges et comme on dit parfois, chez son voisin on se sent encore mieux que chez soi. C’est sincère, je le dis même en France. Mes meilleures scènes c’est chez vous, mes meilleurs souvenirs c’est chez vous. Et à chaque fois, le meilleur accueil de ma musique c’est aussi chez vous, je vous remercie du fond du cœur."

Revivez ce moment ci-dessous. The Voice Belgique revient mardi 23 avril sur La Une pour la grande finale.