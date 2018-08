Lubiana en déesse africaine dans son nouveau clip "Feeling Low"

L'artiste belgo-camerounaise confirme bel et bien avoir trouvé sa direction artistique avec ce nouveau clip. Toujours accompagnée de son instrument fétiche, la kora, Lubiana se positionne en déesse de l'optimisme et de la confiance en soi avec son titre "Feeling Low". Le tout sur un beat rythmé et entraînant sans pour autant s'éloigner de son univers soul et jazzy.

Le clip sorti il y a quelques jours mérite d'être souligné pour sa réalisation remarquable, ses décors et ses somptueux costumes. Découvrez le clip de "Feeling Low" ci-dessous.