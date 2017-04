LP et LiLi G!N, invitées des quarts de finale de The Voice Belgique !

Laura Pergolizzi, plus connue sous le pseudonyme de LP a récemment connu le succès en Europe, grâce à son tube 'Lost on you'. Sorti en novembre 2015, le titre rencontre un énorme succès, se plaçant en première place des ventes en Europe. En janvier 2017, 'Lost on you' entre au Shazam Hall Of Fame avec plus de 5 millions d'écoutes. le clip, quant à lui, comptabilise, aujourd'hui, plus de 108 millions de vues sur YouTube.