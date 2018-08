Loïc Nottet : son message touchant à ses fans

Après avoir enchaîné les festivals cet été, Loïc Nottet a bouclé sa tournée par le Plan Incliné du Ronquières Festival ce weekend. Une tournée qu'il a entamé à l'Ancienne Belgique le 22 avril 2017 peu de temps après la sortie de son premier album "Selfocracy". Pendant plus d'un an, Loïc Nottet a arpenté les routes et s'est rendu dans les plus grandes salles et festivals : Forest National, Olympia, Le Trianon, Les Francofolies de Spa et de la Rochelle, Paléo Festival, Main Square Festival... Il s'est même produit au Bush Hall de Londres et au Yotaspace à Moscou.

Pour marquer la fin de son Selfocracy Tour, le chanteur a tenu à adresser un message aux membres de son équipe et à ses fans. Sur Facebook il écrit : "Nous voici à la fin et au début, je l’espère, d’une grande aventure ! Selfocracy aura été pour moi une magnifique première expérience, à l’issue de laquelle j’ai rencontré de belles personnes dont la plupart sont d’ailleurs devenues aujourd’hui de bons amis !"



Il poursuit : "Je pense évidemment à toute mon équipe de feu, que je remercie du fond du coeur, mais aussi à toi mon petit public, qui m’a porté jusqu’où je suis aujourd’hui !" Il termine par une révélation : "Grâce à lui [NDLR : le Selfocracy Tour] et à vous, je vois enfin où je dois être : sur scène ! Je vous tire une dernière révérence, jusqu’au prochain lever de rideau!"