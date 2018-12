Loïc Nottet vous emmène dans l'univers magique de Mary Poppins !

"J’ai grandi avec Mary Poppins, nous confie-t-il sur le lieu de tournage, la somptueuse salle du Concert Noble à Bruxelles. Je regardais souvent la cassette quand j’étais petit. J’aimais beaucoup les musiques et Julie Andrews qui était la Mary Poppins parfaite ! Le fait de la retrouver après 'Danse avec les stars' est une belle suite à mon histoire avec Disney."

Sur une chorégraphie imaginée avec Justine Vercleven, une de ses amies dont on a déjà pu découvrir le talent dans le clip "Go to sleep", Loïc revisite une des chansons les plus cultes du film sorti en 1964 qui mêle prises de vues réelles et animation. Un détail qui l’a beaucoup marqué étant enfant...

"Je me revois en train de chanter sur les chansons du film et remettre en boucle le passage où ils sautent dans le dessin, se souvient-il. D’ailleurs, quand je mets la cassette aujourd’hui, l’image bouge à cet endroit tellement je l’ai rembobiné !"