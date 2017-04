Loïc Nottet et Claudio Capeo, des invités de marque pour la Finale !

Révélé dans la cinquième saison de The Voice: La plus belle voix, Claudio Capéo connaîtra véritablement le succès, à la sortie de son single "Un Homme Debout". Le titre se classe au sommet des hit-parades, est diffusé en boucle sur toutes les radios et son clip dépassera même les 68 millions de vues sur YouTube ! Quelques mois plus tard, Claudio Capéo dévoilera deux nouveaux titres de son album "Ça va ça va" et 'Riche" qu'il a écrit pour son petit garçon.