Loïc Nottet en studio prépare un nouvel album !

Bouillonnant de créativité, Loïc n'avait pas attendu l'arrivée de ce second album pour sortir deux morceaux, "Doctor" en octobre 2017 et "Go to sleep" deux mois plus tard, ainsi que de composer un titre pour Louane, "No".

Mais voilà bientôt un an que l'on n'a plus entendu de nouvelles chansons ! Grand perfectionniste, pas de doute que l'artiste prend son temps pour offrir une suite à la hauteur de Selfocracy qui a placé la barre très haute...

Aucune date de sortie n'est avancée pour le moment, mais juste quelques clichés de Loïc et son équipe en plein travail à se mettre sous la dent !