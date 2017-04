Les Talents chantent l'Eurovision, une soirée exceptionnelle à ne pas manquer

Diffusé, pour la première fois, en 1953, le Concours Eurovision de la Chanson est devenu, au fil des ans, un événement incontournable de nombreux foyers européens. C'est d'ailleurs, l'événement non sportif, le plus regardé dans le monde, comptabilisant plusieurs millions de téléspectateurs ! De nombreux artistes aujourd'hui internationalement connus, ont également participé à ce concours, on peut notamment citer ABBA, Céline Dion, Olivia Newton-John ou encore Bonnie Tyler.

Entre la Belgique et l'Eurovision, c'est une grande histoire d'amour. En effet, la Belgique fait partie des sept pays fondateurs du Concours Eurovision de la chanson, avec l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Et même si notre pays ne gagnera qu'une seule fois le concours, en 1987, avec Sandra Kim et son célèbre 'J'aime la vie', notre pays se classera plusieurs fois dans le top 5.

En 1978 et 2003, la Belgique terminera deuxième avec Jean Vallée et 'L'amour ça fait chanter la vie' ainsi qu'avec Urban Trad et 'Sanomi'. On compte également trois quatrième place avec Tonia ('Un peu de poivre un pue de sel'), Stella ('Si tu aimes ma musique') et enfin Loïc Nottet et son 'Rhythm Inside'.