Les musiciens sous les projecteurs dans The Voice Belgique

Déjà bien équipés avec leur voix, les deux Talents ont également pu compter sur leur instrument de prédilection. En choisissant la chanson "Sorry Seems To Be The Hardest Word" d'Elton John, BJ Scott a permis à Jeff Danès et Marie-Cécile de Lhoneux de s'accompagner respectivement au piano et au violon, une première dans The Voice Belgique.

Tous les coachs ont été impressionnés par la maîtrise et la virtuosité des deux musiciens. Slimane a été charmé. "Le jour où j'ai fait mon duel, je devais juste chanter et c'était déjà dur. Donc, bravo, bravo, bravo !"

Pour sa part, Vitaa a également été séduite par leur prestation. "La magie de cette performance est liée au fait qu'ils soient instrumentistes. C'est quelque chose que j'adore chez les artistes."

"Marie-Cécile joue un instrument qui est considéré comme l'un des plus difficiles sur cette terre. (...) Jeff est un vrai musicien aussi."

Leur coach a ainsi félicité ses deux "grands Talents". Jeff a été choisi par BJ et Marie-Cécile a été volée par Matthew.

