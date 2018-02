Les femmes au pouvoir dans The Voice Belgique

Trois jeunes filles ont notamment ébloui les coachs et le public par leur énergie, leur voix et leur charisme.

Pour commencer la soirée, Juliette Lejeune, venue de La Hulpe, a charmé trois coachs en réinterprétant le tube de Harry Styles, "Sign Of The Times". Alors que Vitaa a joué la carte de la solidarité féminine, le Talent s'est tourné vers le leader de Puggy qui a vraiment aimé son timbre et son audace.

Plus tard dans la soirée, Soraya Slimani a retourné trois sièges en chantant "Love On The Brain" de Rihanna. Très courtisée par les coachs, la jeune femme stressée a reçu de nombreux compliments de toutes parts. Elle a choisi Slimane, le coach qui "aime les femmes fortes".

Pour terminer en beauté, la rayonnante Déborah Brüll s'est avancée sur scène pour interpréter "Rhythm Inside" de Loïc Nottet. Convainquant petit à petit les quatre coachs, le Talent s'est montré très à l'aise et a rejoint l'équipe de BJ Scott.

N'hésitez pas à découvrir les autres Talents sélectionnés durant cette soirée sur notre site.

Pour l'avant-dernier Blind de la saison, rendez-vous le mardi 6 février à 20h20 sur la Une.