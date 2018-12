Les coachs de The Voice Belgique vous réservent une surprise !

The Voice Belgique fait bientôt son grand retour sur La Une, le mardi 8 janvier prochain.

Mais ça vous le saviez déjà... Alors, esprit des fêtes oblige, notre carré magique de coachs vous offre une petite surprise pour patienter. Pile à temps pour Noël, découvrez la toute première performance qui réunit Slimane, Vitaa, Matthew Irons et Typh Barrow.

Sur le titre Master Blaster (jammin') de Stevie Wonder, chacun y apporte sa patte et son univers musical pour un mélange de saveurs explosif ! Matthew Irons, grand vainqueur l’année dernière, démarre au son des guitares pour le côté pop rock. Place ensuite à Typh Barrow, la nouvelle coach de cette saison, qui montre de quoi elle est capable avec sa voix soul et jazz, pour passer le relais à la voix intense et chaleureuse de Slimane. Et enfin, Vitaa fait son apparition sur la scène pour enflammer le public avec son groove et la précision de ses harmonies.

Une belle démonstration qui donne le ton de cette nouvelle saison, spectaculaire ! Soyez au rendez-vous.