Le Récap' du quatrième Live

LiLi G!n - 'Under Fire'

Il y a un an, la bombe Laura remportait la cinquième saison de The Voice Belgique. Pour ce quart de finale, la jeune maman revient sur le plateau qui l'a vue nâitre, mais sous un nouveau nom, LiLi G!N ! Il y a quelques mois, Laura Cartesiani remportait la cinquième saison de The Voice Belgique avec son coach Beverly Jo Scott. Elle devenait ainsi le premier Talent féminin à remporter la compétition ! Depuis mai dernier, Laura est également devenue maman d'un petit garçon et a beaucoup travaillé pour proposer son premier single. Produit par Michel Gudanski, co-coach de BJ Scott, "Under fire" est une chanson tout en puissance et en charisme qui met la voix de LiLi G!n merveilleusement en valeur !