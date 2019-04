Le gagnant de The Voice Belgique saison 8 est...

Charlotte est la grande gagnante de The Voice Belgique saison 8 ! Le public s’est mobilisé en masse pour la jeune chanteuse originaire du Brabant wallon qui succède à Valentine Brognion. A 18 ans seulement, elle nous vient de Braine-le Chateau et n'a cessé, au cours des primes, d'impressionner son coach Matthew Irons, et de séduire le public par des prestations incarnées et puissantes.

Elle remporte un contrat avec Universal et repart avec une voiture SEAT Arona Move.

Pour convaincre le public, le Talent a d’abord chanté 'Bodak Yellow', avant de partager la scène avec son coach Matthew sur 'Young and Beautiful'. Elle a également eu l’occasion de chanter en duo avec Loïc Nottet et de réinterpréter son titre du Blind.