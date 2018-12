La saison 8 de The Voice Belgique démarre le...

C’est un casting de coachs résolument moderne et audacieux que The Voice Belgique a réuni pour cette saison 8 : le grand gagnant de l’édition 7, talent pop-rock incontournable, Matthew Irons ; le coach charismatique à la sensibilité à fleur de peau, Slimane ; et la séduisante Vitaa qui a conquis Talents et public par sa créativité et sa pugnacité.

Pour compléter ce carré magique, la chanteuse/compositrice/pianiste/parolière Typh Barrow surnommée la "Amy Winehouse belge" apportera sa touche soul à ce jury très exigeant !