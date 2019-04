La finale de The Voice Belgique en 5 grands moments

Avec ou sans finalistes à leurs côtés, les invités de cette dernière soirée ont offert de grands moments de musique. On retient le duo entre Jenifer et Slimane sur 'Les choses simples'. Devenus amis, Slimane en a profité pour évoquer sa collaboration avec la chanteuse et l’honneur que cela représente d’avoir travaillé sur son album 'Nouvelle Page', disque d’or en France.

"Quand j’ai su qu’elle préparait son album, je lui ai envoyé cette chanson-là. Elle est venue en studio, et avec mes potes avec qui on fait de la musique depuis 15 ans on s’est dit ‘quand même c’est Jenifer dans la cabine !’. Pour nous c’était un honneur, elle est iconique. C’était un honneur d’écrire pour elle et ensuite qu’elle me propose d’en faire un duo, je ne pouvais pas refuser. Je suis très content."

"Il fait partie de mes plus belles rencontres." a commenté la chanteuse.