La compétition fait rage entre BJ Scott et Matthew Irons

Deux coachs ont été charmés par Fabiola Legrain et sa reprise de "Carmen" de Lana Del Rey. Matthew Irons et BJ Scott se sont retournés en même temps pour le Talent et se sont battus avec beaucoup d'humour et d'espièglerie. Matthew était même prêt à abîmer les célèbres sièges rouges ! "Oh tu m'énerves, casse ta chaise!" lui a alors répondu BJ.

Très taquin, Matthew a ensuite évoqué "l'ancienneté" de BJ. "L'oreille est un organe humain qui se fatigue ..." BJ Scott a reçu l'aide de Slimane qui lui a prêté du ruban adhésif pour faire taire le bavard Matthew. Le coach anglais a fini par tenter une approche physique avec Fabiola. "J'aurais tout essayé !"

La belle bagarre entre les coachs s'est terminée par une accolade chaleureuse et le mot de la fin par BJ : "J'ai envie de te tuer mais je suis contente pour toi."

