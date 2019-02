La belle surprise de Matthew à ses Talent avant d'entrer en scène !

Après avoir été coachés par Pablo Andres alias l’agent Verhaegen pour leur apprendre à se lâcher sur scène, Ola et Estelle ont reçu une dernière surprise de leur coach juste avant de monter sur le ring des Duels. De quoi les motiver encore plus...

S’apprêtant à chanter le tube 'Let it go' de James Bay, les deux Talents, en croyant à peine leurs yeux, ont reçu un message d’encouragement de l’artiste en question. Parce qu’être coach ce n’est pas que prendre des décisions difficiles ! Et au vu de la réaction de ses Talents, on dirait bien que Matthew a visé dans le mille avec ce beau cadeau.

Chanteur, auteur et compositeur britannique de 28 ans, James Bay s’est fait connaître en 2014 avec le titre 'Let it go' issu de son album Chaos and The Calm classé numéro 1 des ventes en Grande-Bretagne à sa sortie et certifié double disque platine. En 2018, il a signé son retour sur le devant de la scène avec un nouvel album plus pop, Electric Light.