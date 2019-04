Jo-Ann surprend les coachs avec sa reprise de 'Shotgun'

"Tu nous as fait un truc de malade" s’enthousiasme encore Vitaa suite à l’impressionnante prestation de Jo-Ann Teope lors de son premier Live… quoiqu’elle avoue avoir douté du choix de chanson. "Je me souviens que j’avais vu ça comme un danger pour toi, et puis tu m’as prouvé que pas du tout, tu savais très bien ce que tu faisais. Vocalement, tu as les capacités d’une finaliste."

Cette semaine, pour lutter contre sa timidité, c’est 'Shotgun' de George Ezra que le jeune Bruxelloise a interprété sur la scène de The Voice pour son deuxième Live. Le défi ? Occuper la scène. "Le message que Vitaa a voulu faire passer, c’est qu’il n’y a pas que le chant, il y a aussi notre présence sur scène qui compte." a expliqué Jo-Ann avant de se lâcher sur le plateau mardi soir à travers un beau tableau. "Tu me bluffe à chaque fois, je suis fière de toi" a commenté Vitaa.

Sa prestation est à revoir ci-dessous.