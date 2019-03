Jo-Ann enflamme le plateau de The Voice avec sa reprise de Sia

Du haut de ses 16 ans, la benjamine de la saison 8 a tout donné sur scène avec le titre 'Alive' de Sia. Une chanson qu'elle souhaitait interpréter depuis longtemps grâce à laquelle elle a, une fois de plus, démontré sa puissance vocale impressionnante pour son jeune âge.

Volée dans l'équipe de Typh, Jo-Ann s'est montrée ravie de continuer l'aventure avec Vitaa. "Je suis super contente d'être arrivée jusque-là" a avoué celle qui voit son changement d'équipe comme une nouvelle opportunité.

"C'est assez différent, mais chaque coach nous apprend différentes choses. C'est ça qui est bien car on apprend plus."

A l'aube des Lives, Jo-Ann a également avoué être dans un état d'esprit plus serein avant de monter sur scène en comparaison avec les Blinds et les Duels où le stress était plus présent. Perçue comme réservée, elle s'est dit prête à sortir de sa coquille et se révéler sur scène.

Sa performance est à revoir ci-dessous.