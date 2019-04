Jenifer et Slimane chantent 'Les choses simples' sur le plateau de The Voice

Après avoir partagé l’un de ses plus grands tubes avec Guillaume, Jenifer est revenue sur le plateau de The Voice pour chanter 'Les choses simples', son dernier titre, avec Slimane. Ce duo figure sur son huitième album 'Nouvelle page' et a été écrit par le chanteur de 'Viens on s’aime'.

Une belle chanson d’amour accompagnée d’un clip où les deux artistes se montrent très complices, à l’image de leur prestation sur la scène de The Voice Belgique. Sorti en mars dernier, le clip cumule déjà plus de 4 millions de vues sur Youtube.

La chanteuse sera bientôt de retour en Belgique pour plusieurs dates, dont le 14 juillet au Baudet'Stival, le 21 novembre au Cirque Royal, le 22 novembre Théâtre Royal de Mons et le 13 décembre au WEX de Marche-en-Famenne.

Leur prestation live est à revoir ci-dessous.