Hilario revendique sa différence sur un titre de Lara Fabian

Déterminé à transformer sa différence en force, Hilario Dos Santos, dont la singularité séduit les coachs depuis les Blinds, a interprété une chanson synonyme de tolérance, 'La Différence' de Lara Fabian.

"The Voice m’a permis de m’accepter. En plus d’être un travail sur la voix, c’est un travail sur soi-même. Toute ma vie on m’a critiqué, on m’a jugé. Je dédie cette musique à toutes les personnes qui n’ont pas forcement confiance en elle. Je veux prouver avec cette chanson que quand on veut on peut. C’est important de ne pas s’en vouloir d’être différent."