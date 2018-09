"Give Me The Reason", un avant-goût du nouveau projet de Sam Bosman

Sam Bosman - Give Me The Reason - © Tous droits réservés

Ne l'appelez plus Samuel Bosmans mais plutôt Sam Bosman. C'est avec ce nom que le demi-finaliste de l'équipe de Marc Pinilla lors de la saison 2 de The Voice Belgique a choisi de lancer son nouveau projet musical. Il vient de sortir son premier single et son premier clip "Give Me The Reason". Un titre qu'il a composé avec Mathieu Frings, un autre ancien de l'émission.

Le chanteur, désormais managé par Alex Germys, a signé en juin dernier un contrat avec la maison de disques Warner Music. Son titre "Give Me The Reason" est donc le premier extrait de son projet qui devrait sortir dans le courant de l'année 2019. On y retrouve un peu des artistes que Sam Bosman affectionne comme Imagine Dragons, Shawn Mendes, Coldplay ou encore Ed Sheeran mais c'est sans conteste la douceur de sa voix qui séduit ici.

En attendant la suite avec impatience, découvrez le clip ci-dessous.