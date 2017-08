Faites connaissance avec les coachs de The Voice Belgique 7

Slimane retrouvera avec bonheur sa compatriote Vitaa qui l’a toujours beaucoup soutenu dans son parcours artistique. Après des débuts en featuring avec des artistes rap et R'N'B tels que Pit Baccardi ou Diam's… Vitaa connaît un premier grand succès en duo avec cette dernière pour la chan­son 'Confes­sions nocturnes', un des plus gros tubes de Diam's sur son album 'Dans ma bulle'. La voix de Vitaa séduit le public et elle acquiert rapi­de­ment la reconnaissance dans le milieu artistique. En 2007, elle sort son premier album auto­bio­gra­phique, inti­tulé 'À fleur de toi' qui sera un record de vente avec plus de 900.000 exemplaires écoulés. Vitaa est l’artiste féminine qui vendra le plus de disques cette année-là en France. Cette année, on notera une collaboration avec notre Stromae national avec qui elle co-écrit et co-composé le single 'Peine et Pitié'. Stromae lui proposera spontanément de travailler avec elle sur 'Comme dab' un autre titre de son album " J4M " sorti le 5 mai 2017.