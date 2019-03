Eliot en route vers l'Eurovision : "The Voice m'a beaucoup aidé"

A Tel Aviv, Eliot pourra compter sur le soutien d’une connaissance de The Voice, la pétillante Maureen Louys ! Cette année, elle s’envole pour la ville côtière israélienne avec son camarade Jean-Louis Lahaye pour commenter les demi-finales et la finale ces 14, 16 et 18 mai prochains.

Une chose est sûre, l’animatrice croit au potentiel de notre candidat belge et de son titre 'Wake Up' : "Je trouve qu’il est top… on va gagner ! (Rires) Évidemment qu’on aimerait gagner, on vise d’office la finale. Je trouve que c’est une chanson qui reste bien en tête, le côté électro pop un peu noir marche vraiment bien… Je crois qu’on a des chances, non ?"

C’est ce qu’on verra le 14 mai sur La Une.