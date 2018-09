Ecoutez "Je te le donne", le duo entre Vitaa et Slimane

Depuis que Slimane a repris "A fleur de toi" de Vitaa lors de son audition à l'aveugle dans la version française de The Voice en 2016, une grande amitié s'est tissée entre les deux artistes. Une amitié qui s'est notamment renforcée un peu plus sur le plateau de The Voice Belgique la saison dernière... Après avoir tous les deux posé leurs voix sur "Bella Ciao" avec Maître Gims, Dadju et Naestro, les deux complices ont remis ça pour notre plus grand plaisir.

Leur duo "Je te le donne", sorti ce vendredi 24 août, annonce une réédition de leurs albums respectifs. Sur Instagram, Vitaa a dévoilé les 5 titres qui se retrouveront sur son nouvel album "Just Me, Myself & Moi-Même" disponible le 28 septembre prochain. Outre son duo avec Slimane, la chanteuse en partage un autre avec Dadju.

La réédition de l'album "Solune" de Slimane est quant à elle attendue pour la fin de l'année.