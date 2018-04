Du grand spectacle dans le troisième Live de The Voice Belgique

Dans ce troisième Live, deux Talents de chaque équipe sont sauvés par le public tandis qu'un chanceux est récupéré par son coach. L'émission a été marquée par des prestations étonnantes.

Dans l'équipe de Matthew Irons, Valentine et Marie-Cécile ont reçu les faveurs du public. Le coach a sauvé Estelle. Un peu plus tard, Slimane a choisi Andreia tandis que les téléspectateurs ont préféré Adrien et Soraya.

Chez BJ Scott, Jeff et Déborah ont remporté le vote du public et Léa a de nouveau convaincu sa coach. Enfin, dans l'équipe de Vitaa, Camille et Stéphanie ont été sauvées grâce aux votes. Vitaa a décidé de continuer avec Sarah.

Revivez le troisième duel ci-dessous !

