Deux anciens de The Voice s'envolent avec Eliot à l'Eurovision

En plus du grand concours international, les deux anciens de The Voice continuent leur parcours dans le domaine de la musique.

Tandis que Renato travaille sur ses nouvelles compositions en studio - "ça prend du temps car j’essaye de faire tout par moi-même, j’essaye de me trouver musicalement, de trouver ce qui me correspond" -, Julien quant à lui se retrouvera bientôt dans une nouvelle émission diffusée sur M6, 'Together - Tous avec moi'. "C’est la version française du jeu britannique All Together Now. On chante face à un mur de 100 professionnels du monde de la musique et ils ont la possibilité de buzzer, se lever, chanter avec nous. C’est un truc assez festif, ça va être sympa."

En attendant, vous pouvez également les suivre sur les réseaux sociaux, @renatobennardo et @ju_mich.