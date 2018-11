Découvrez "Madame", le nouvel album d'Alice on the Roof

Bonne nouvelle ! Depuis ce vendredi 16 novembre, vous pouvez enfin retrouver le nouvel album d'Alice on the Roof sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Pour les fans qui souhaitent l’avoir en "chair et en carton", comme l’indique l’artiste sur sa page Instagram, encore un peu de patience puisqu’il sera dans les bacs le vendredi 23 novembre en Belgique, et le 25 janvier 2019 à l’international.

Intitulé "Madame", ce nouveau cru comporte 11 titres en anglais et français, grande nouveauté pour la jeune chanteuse révélée par The Voice Belgique.

"Le Français me terrorisait parce qu'on sent beaucoup plus l'impact des mots. En Anglais tu peux limite dire n'importe quoi et ça rendra bien. J'ai croisé Vianney dans mon aventure musicale, et il m'a dit comme beaucoup de gens 'tu dois chanter en Français' et comme c'était son conseil j'avais pas le choix de l'écouter " raconte-t-elle à Oh My Mag.