Découvrez le nouvel album de Bigflo & Oli, "La vie de rêve"

"Lors du tournage du clip de 'Papa' en Argentine, on a trouvé cette photo dans un tiroir du garage de notre parrain. Elle nous a sauté aux yeux, on y voit nos parents et nous, prêts à partir de la maison, un matin. Une famille avec peu de moyens, mélange culturel. Notre mère, fille d’algériens immigrés, mallette à la main prête à aller au travail. Notre père, ancien immigré clandestin, essayant de trouver sa place entre la France et l’Argentine, ses deux familles. Et nous, deux frères aux regards déterminés, déjà passionnés de musique. Nous étions tous les quatre, à la conquête de LA VIE DE RÊVE. "

Trois titres ont déjà été dévoilés dont "Nous aussi 2" qui dispose déjà d’un clip. Le duo a été aperçu cette semaine dans les rues de Toulouse pour le tournage du clip de "Plus tard" qui sortira le 17 novembre.