Découvrez la nouvelle co-animatrice de The Voice Belgique

Pendant les Lives, ce sera Cécile Djunga qui recueillera les impressions des Talents dans les coulisses et dans la Connect Room. Elle succède donc à Walid qui a officié à ce poste avec succès pendant trois saisons.

Cécile Djunga, survitaminée et pétillante, est un visage familier des téléspectateurs de la RTBF puisqu'elle présente la météo depuis le départ de Tatiana Silva l'année dernière. Avant tout comédienne et humoriste, Cécile, habituée aux dépressions et anticyclones, viendra soutenir les Talents avant et après leur prestation en direct.

La nouvelle “meilleure copine des Talents” connaît bien le stress de la scène puisqu’elle évolue sur les planches des salles parisiennes et a déjà deux spectacles comiques à son actif. Elle pourra sans aucun doute aider les jeunes artistes à se détendre grâce à son sens de l’humour.

Très créative, la jeune femme sera également connectée aux réseaux sociaux pour être le lien entre les Talents et le public. Vous la découvrirez dans son nouveau rôle lors du premier Live le 20 mars.

D'ici là, retrouvez The Voice Belgique pour les Duels tous les mardis à 20h20 sur la Une.