Claudio Capéo vous donne rendez-vous dans The Voice Belgique

Après un deuxième Live endiablé marqué par la présence des ex-coachs Bigflo & Oli, c’est Claudio Capéo qu’accueillera le plateau de The Voice Belgique ce mardi 2 avril !

Révélation musicale de ces dernières années, le chanteur / accordéoniste fait déjà partie de la grande famille The Voice puisqu’il a participé à la version française du programme en 2016 lors de la cinquième saison. Une visibilité qui le conduira à sortir l'album studio 'Claudio Capéo', écoulé à 800 000 exemplaires, dont sont extraits les tubes 'Un homme debout' et 'Ça va ça va'. En 2018, l’artiste signe une collaboration couronnée de succès avec Vitaa, le titre 'Un peu de rêve', dont le clip cumule 30 millions de vues sur Youtube. Plus récemment, c'est à Kendji Girac qu'il s'est associé pour sortir 'Que Dieu me pardonne'.

Avec la présence de Claudio Capéo sur le plateau de The Voice, le troisième Live s’annonce riche en moments d’exception ! Rendez-vous le mardi 2 avril à 20h15 sur La Une.