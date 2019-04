Charlotte se met au rap pour la finale de The Voice !

Relever les défis est presque devenu une seconde nature pour Charlotte ! Pour son titre de compétition, la jeune chanteuse a livré une prestation sans précédent. Un rap de Cardi B avec le titre 'Bodak Yellow'. Un morceau qui était sur sa liste depuis longtemps.

"On a fait ce choix en janvier. On avait déjà fait une setlist au cas où j’arriverais en finale, c’est quelque chose qui a été fait avec tous les Talents. J’avais dit à Matthew, si par chance j’arrive en finale je veux faire un truc hors du commun que je n’ai jamais fait avant, un rap ! C’est là que Matthew m’a proposé ce titre. Quand je l’ai écouté, je me suis dit que ça allait déchirer. Jamais de la vie j’aurais pensé le faire à The Voice ! Je suis trop contente de le faire car ça sort de ce que je fais d’habitude."